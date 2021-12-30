Art arda gelen köpek saldırıları American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, American Bully gibi yasak ırkların sahiplenilme sebeplerinin neler olduğu sorusunu akla getirdi.

Konu hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, aile içi şiddetin bu seçimleri etkileyebileceğini söyledi.

"Şiddet veya hakaret etmeye bağlı olan bir ailede büyüyen bir çocuksa otomatik olarak kendi kurmuş olduğu ailede de sorun çözmenin bu şekilde olması gerektiğine inanabilir. Kendi bunu gerçekleştiremediği zaman bir başka canlı üzerinden bunu karşılamak yoluna da gidebilir."

Özgüven eksikliği önemli bir etken

Özgüven eksikliği de bu tür köpeklerin seçiminde etkili olabiliyor. Serkan Elçi konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“İletişim dediğimiz şey bir beceridir. İletişim eksikliği var. Konuşamıyor, konuşarak anlaşamıyor, kendi derdini, meramını anlatamıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Saldırganca davranışlarla bunu gerçekleştiriyor. Bir köpeğin bir şekilde bir başka insana ya da başka bir köpeğe zarar verdiğini görüyor olmak ve bundan haz duyuyor olmak sağlıklı olması mümkün değil bu kişilerin."

Kendini koruma güdüsünün bir sonucu olabilir

Elçi, yasaklı ırk yetiştirme sebeplerinden birinin de kendini koruma isteği olabileceğini anlattı.

"Çevremizdekilerden bize gelecek zarardan korumak adına da belki simgesel olarak bu tarz köpekleri şiddete meyilli şekilde yetiştirerek bir uzakta tutmanın da belli başlı yollarını seçmiş olabilirler."