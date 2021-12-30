Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı ocak ayında
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısıyla ilgili "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" bilgisini verdi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Mevlüt Çavuşoğlu
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