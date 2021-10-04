Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Hatay'da hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan kişilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0h2SAxxv5Z