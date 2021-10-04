Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Hatay'da hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan kişilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 şahıs, Hatay'da görev yapan hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0h2SAxxv5Z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ
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