CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da düzenlenen milletvekili kampında gazetecilerle bir araya geldi.

"Akşener'in Başbakanlık görevini üstlenmesi değerli olur"

Kılıçdaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerini değerlendirdi.

"Sayın Akşener'in 'Başbakan adayıyım' söylemi hepimizin saygı duyması gereken bir söylem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemini bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. O sürecin sonunda Akşener'in Başbakanlık görevini üstlenmesi bizim açımızdan da son derece değerli olur."

"Önce mutabakat metni, sonra belki aday konusu gündeme gelir"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ittifak üyelerinin yaptığı sistem değişikliği görüşmelerini işaret etti.

"Toplantıların üçüncüsü salı günü yapılacak. O toplantının sonunda alınan kararla genel başkanlar görüş birliği oluşturursa bir araya gelinecek, mutabakat metni hazırlanacak. Ondan sonra belki Cumhurbaşkanı adayı konusu gündeme gelir. Şu anda hiçbirimizin gündeminde değil. Önemli olan güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçmesi."

"HDP ile görüşmeyiz diye bir kuralımız yok"

Kılıçdaroğlu HDP'nin yayınladığı Barışa Çağrı deklarasyonu için değerli bulduklarını belirterek, "HDP ile görüşmeyiz diye bir kuralımız yok" dedi.

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'te yaptığı yeni anayasa çağrısını "yapay gündem oluştur çabası" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılacak bir revizyona destek vermeyeceklerini belirtti.

