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TRT Haber 17.05.2024 12:25

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi hudut birliklerince yakalandı.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı

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