Bakan Tunç: Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, bugün tahliyeler gerçekleşir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 28 Şubat davası hükümlüsü eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.

Öte yandan hükümlüler Haci Sülük, Ali Efteraslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz'ın cezaları aynı gerekçelerle affedildi.

Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

[28 Şubat davasının 14 hükümlüsüne af]



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı, bugün tahliyeler gerçekleşir. pic.twitter.com/vNcQtpX0Kw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 17, 2024

"Bugün tahliyeler gerçekleşir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanımız af yetkisini kullandı. Bu yetki çerçevesi içerisinde bugün tahliyeler gerçekleşir." dedi.