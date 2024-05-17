Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.05.2024 10:29

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 3 PKK'lı olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Suriye Irakın Kuzeyi Irak
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Altun: Katliamın durdurulması için bütün imkanlar seferber edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Elektrikli otomobiller "bakım ve satın alma maliyeti" konusunda da rekabet ediyor
11:01
ABD'den "Kuzey Kore-Rusya arası silah alışverişini sağladıkları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım
11:00
Fransız polisi, sinagogu kundaklamaya çalıştığı öne sürülen kişiyi öldürdü
10:52
Mersin'de, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasaklama getirildi
10:49
İsrail'in 224 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 303'e çıktı
10:44
Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı
Ereğli Akgöl tabiatı koruma alanı
Ereğli Akgöl tabiatı koruma alanı
FOTO FOKUS
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ