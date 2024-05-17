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Gündem
AA 17.05.2024 09:50

Fatih Terim Panathinaikos ile yollarını ayırdı

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Fatih Terim Panathinaikos ile yollarını ayırdı
[Fotograf: AA]

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.

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