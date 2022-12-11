Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı geçişe geçit yok: 3 terör örgütü mensubu yakalandı
Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalananlardan 1’inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan’dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yapılan incelemede yakalananlardan 1’inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/mWhm1xGqd8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele
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