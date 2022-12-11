Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 14:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!" denildi.
Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mzohy0re5z
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