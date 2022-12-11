Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!" denildi.

Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/mzohy0re5z