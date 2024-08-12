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TRT Haber 12.08.2024 10:27

'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok. İstanbul’da Yarısı Bizden’de yeni dönemi başlattık" dedi.

'Yarısı Bizden' kampanyasında yeni dönem
[Fotograf: AA]

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, (Kentsel Dönüşüm) Yarısı Bizden'de yeni başvuru döneminin başladığını bildirdi.

İstanbul’da büyük dönüşümü sağlayacak kentsel dönüşüme ilişkin, “Her bir vatandaşımızı sağlıksız konutlardan çıkarana kadar bize durmak yok" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, vatandaşlara hangi kolaylıklar sağlandığını 15 soruda yanıtladı.

İşte o sorular ve yanıtları: 

1- Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanmak için e-Devlet başvurusu şart mı?
Yeni dönemde e-Devlet başvurusuna gerek yok.

2- Kampanyadan kimler faydalanabilir?
İstanbul’daki riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyaya başvurabilir.

3- Ev/işyerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak, yapının risk durumu tespit edilebilir.

4- Riskli yapı olduğunu tespit ettirdikten sonra ev/işyerini dönüştürmek için ilk olarak nereye başvurmak gerekiyor?
Riskli yapı, hak sahiplerinin ortak kararla belirleyecekleri bir yükleniciyle imzalayacakları sözleşme ile projelendirme ve yapı ruhsatı işlemleri tamamlanır. Ardından kuracakları kat irtifakı (hisse sahiplerinin paylarının tespiti) işlemlerinden sonra Yarısı Bizden desteği için ilçe belediyelerine başvuru yapılır.

5- Yarısı Bizden için proje ön şartları nelerdir?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
1 Nisan 2023’ten sonra hazırlanmış ruhsat projeleriyle bu kampanyadan faydalanılabilir.

6- Hak sahipleri sözleşmeyi ne zaman ve kiminle imzalayacak?
İlçe belediyesince hak sahibi tespiti tamamlanmış riskli yapılar için bakanlığın oluşturacağı randevu tarihinde bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

7- Her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?
Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

8- Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi yükleniciye mi yapacak?
Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.

9- Ödeme ne zaman ve nasıl yapılacak?
İlk ödeme iş başlayınca yüzde 30 oranında yapılacak. Ardından inşaatın devam etme süreci incelenerek taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, yapı sıvaya kadar hazır duruma getirildiğinde yüzde 30 oranında ödeme yapılacak. Son aşamada ise yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme yapılacak.

10- Kredi geri ödemeleri ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleştirilecek?
Kredi geri ödemeleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

11- Tahliye desteği ne kadar?
Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.

12- Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?
Tahliye yani taşınma desteği daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

13- Otopark ve sığınak yaptığımda hak kaybı olacak mı?
Yeni üretilecek projede otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulacak. Böylece yapı sahibi hak kaybına uğramayacak.

14- Kredi için gelir şartı aranıyor mu?
Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.

15-Hangi tarihler arasında başvuru yapılacak?
Kampanyaya vatandaşlar süre kısıtlaması olmadan başvurabilecek.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Murat Kurum
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