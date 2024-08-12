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Gündem
AA 12.08.2024 10:34

Emine Erdoğan'dan milli sporculara teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan milli sporculara teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum. Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun."

Erdoğan, paylaşımında olimpiyatlarda madalya alan sporcuların fotoğrafına da yer verdi.

 

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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
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