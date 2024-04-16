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Gündem
AA 16.04.2024 11:15

Yargıtay'da başkanlık seçimi 18. turda da sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 18. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay'da başkanlık seçimi 18. turda da sonuçsuz kaldı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 17 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 18. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 104, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 113, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 100 oy aldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 19. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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