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TRT Haber 16.04.2024 11:01

Bahçeli: İran-İsrail gerilimi planlanan bir tiyatro

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İran-İsrail gerilimi dikkatlerin Gazze'den koparılması için planlanan bir tiyatrodur." dedi.

Bahçeli: İran-İsrail gerilimi planlanan bir tiyatro

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hiç kuşkusuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir; millet neyi istiyor, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır, tartışmasızdır.

Genel seçimler ile yerel seçimlerin doğası birbirinden farklıdır. Bu ikisini birbirine karıştırmak fahiş hatadır.

"Türkiye'de iktidar tektir"

Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye’de iktidar tektir o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Türkiye sandıktan kurulmadı.

Geçmişten ibret almayanların geleceği de hüsrandır. Parti olarak milletimizin mesajını aldık ve gerekli çalışmaları başlattık. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın çok güçlü şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur.

51 ili kapsamına alan İl Genel Meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı yüzde 16,62’dir. Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum, hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız?


İran-İsrail gerilimi dikkatlerin Gazze'den koparılması için planlanan bir tiyatrodur. 

Kiev ile Moskova İstanbul’da el sıkışmalı; 3. Dünya Savaşı senaryosunu tedavüle sokan, nükleer savaştan bahseden zalimlerin tezgahını boşa çıkartmalıdır. Yeni bir dünya savaşı cinayettir.

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