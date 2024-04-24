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Gündem
AA 24.04.2024 15:20

Yargıtay Başkanlığı seçimi 24. tura kaldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 23. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim, yarın 24. tur oylamayla devam edecek.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 24. tura kaldı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda, Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 22 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 23. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 90, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 107, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 124 oy aldı. Seçime katılım 329 olarak kayıtlara geçerken, 8 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 24. tur oylamayla devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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