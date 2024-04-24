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TRT Haber 24.04.2024 14:47

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi

Zeki Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

Bakan Tunç'tan tebrik mesajı

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün yapılan seçimde yeniden Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit'i kutladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Danıştay Başkanlığına yeniden seçilen sayın Zeki Yiğit'i tebrik ediyor, görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Yargı camiamıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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