Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yargıtay Başkanı Akarca'dan 10 büyükelçi açıklaması
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili yayımladıkları bildirinin, Türkiye'de bağımsız yargıyı, yargı mensuplarını, hakim ve savcıları, yüksek yargı mensuplarını derinden yaraladığını, infiale neden olduğunu söyledi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Akarca, "Bahsi geçen sayın büyükelçilerin sıradan bir şekilde değil de adeta örgütlü şekilde bir araya gelerek, toplu şekilde bildiri yayımlamış olmaları Türkiye'de bağımsız yargıyı, bağımsız yargı mensuplarını, tüm hakim ve Cumhuriyet savcılarını, yüksek yargı mensuplarını derinden yaralamış ve üzmüştür. İnfiale neden olmuştur." dedi.
Etiketler: Yargıtay
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