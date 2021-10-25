Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir. Türk Yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138’inci maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür.

Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Büyükelçi krizi

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili eleştirel açıklamaları, Türkiye’de tepki çekmişti.

10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak bu rahatsızlık dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu büyükelçilerin “istenmeyen adam” (persona non grata) ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıklamıştı.

ABD'den ilk açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden Viyana Sözleşmesi açıklaması geldi. Elçiliğin Twitter hesabından, "ABD, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçiliklerden geri adım

10 ülkenin büyükelçiliklerinin tamamından da "İç işlerinize karışmayız" açıklaması geldi.

ABD, Kanada, Hollanda ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41’nci maddesine riayet edeceğini duyurdu. Yapılan açıklamanın detayları @trthaber’de.https://t.co/GDBpPVehdZ pic.twitter.com/m2KdreYNZb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2021

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını duyurdu.

Viyana Sözleşmesi ne diyor?

Söz konusu, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinde şöyle deniliyor:

“Kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

Gönderen devlet tarafından kabul eden devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden devletin dışişleri bakanlığı veya mutabık kalınacak diğer bir bakanlık ile veya aracılığıyla yürütülür.

Misyonun binaları, misyonun bu sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak tarzda kullanılmaz.”