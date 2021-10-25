Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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