Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 08:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yargı mensuplarına idari izin
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar alındı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İstanbul'da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bugün idari izinli sayılmasına ilişkin karar aldı.
Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemelerce yapılacak.
Etiketler: Hava Durumu HSK İstanbul Kar Yağışı
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