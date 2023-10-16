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Gündem
AA 16.10.2023 13:07

Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemeleri taşıyan askeri geminin, sel felaketinden etkilenen Libya'ya ulaştığını duyurdu.

Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım göndermeyi sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.

 

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