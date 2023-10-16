Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı

Türkiye, sel felaketinden etkilenen Libya'ya yardım göndermeyi sürdürüyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TCG Bayraktar'ın İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdığı belirtildi.
Sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Libya’ya yardım faaliyetlerine devam ediyoruz. TCG BAYRAKTAR amfibi gemimiz, İzmir Alsancak Limanı'ndan aldığı insani yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırdı.#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nJOZJFWFcD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2023