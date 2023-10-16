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Spor
AA/İHA 16.10.2023 11:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'da düzenlenecek finallere katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla tebrik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın ardından milli takımın soyunma odasında büyük sevinç yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımı telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm takımı tebrik etti.

"Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum."

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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Recep Tayyip Erdoğan
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