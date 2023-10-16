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Spor
AA 16.10.2023 11:16

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 8. sezon başlıyor

Bu sezon 8. sahibini arayan Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının ardından normal sezon heyecanı, 17 Ekim Salı günü 7 karşılaşmayla başlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 8. sezon başlıyor
[Fotograf: AA]

Toplam 8 grupta 32 ekibin yer alacağı organizasyonda gruplarını lider tamamlayacak 8 ekip, doğrudan son 16 turu grup aşamasına yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü bitirecekler ise son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkacak.

Son 16 turunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde 3 galibiyete ulaşacak ekipler, yeri daha sonra belirlenecek Dörtlü Final'e kalacak.

17 Ekim Salı günü ve çarşamba günkü sekizer maçla başlayacak normal sezonda ilk grup müsabakaları, 20 Aralık'ta tamamlanacak. Dörtlü Final, 2024'ün mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek.

15 ülkeden 32 ekip

Toplam 15 ülkeden temsilcilerin yer alacağı organizasyonda Türkiye'den 5, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan dörder ekip yer alacak.

Türkiye'yi Bursaspor İnfo Yatırım, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın temsil edeceği turnuvada, Fransa, İspanya ve Yunanistan'dan dörder, Almanya'da üç, İsrail ile İtalya'dan ikişer, Belçika, Bosna Hersek, Çekya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya ve Portekiz'den ise birer takım bulunuyor.

Şampiyonlar

İspanya'dan 4, Almanya, İtalya ve Yunanistan'dan birer ekibin şampiyonluğa ulaştığı organizasyonda İspanyol ekibi Tenerife, 2016-2017 ve 2021-2022'de, diğer İspanyol temsilcisi Hereda San Pablo Burgos ise art arda 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında birinciliği elde etti.

Geçen sezon Alman ekibi Telekom Baskets Bonn, 2017-2018'de Yunanistan'dan AEK ve 2018-2019'da da İtalyan Virtus Bologna kupaya uzandı.

Türk takımları iki kez finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 7 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.

Organizasyonunda 2016-2017 sezonunda Banvit finalde İspanyol Tenerife'ye, 2020-2021'de de Pınar Karşıyaka yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a kaybetti.

Türk ekiplerinin performansı

Şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı, 72 karşılaşmayla Pınar Karşıyaka ve 70 maçla Banvit izledi. Pınar Karşıyaka, iki maç sonra Beşiktaş'ın unvanını eline geçirecek.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.

Organizasyonda Türk takımlarının performansları ve galibiyet yüzdeleri şöyle:

Takımlar O G M Galibiyet % 
Bahçeşehir Koleji 15  5 10   33,3
Banvit/Teksüt Bandırma 70 43  26  1 61,4
Beşiktaş 73 42 30 1 57,5
Darüşşafaka 35 15 20   42,9
Galatasaray 30 13 17   43,3
Gaziantep Basketbol 28 8 20   28,6
Pınar Karşıyaka 72 40 32   55,6
Sakarya BŞB 2 0 2   0
TOFAŞ 36 18 18   50
Türk Telekom 29 19 10   65,5
Uşak Sportif 16 7 9   43,8

Gruplar

Türk ekiplerinden Darüşşafaka Lassa'nın C, Pınar Karşıyaka'nın E, Bursaspor İnfo Yatırım'ın F, Galatasaray Ekmas'ın G ve TOFAŞ'ın ise H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda gruplarda mücadele edecekler şöyle:

A Grubu: Unicaja (İspanya), Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Peristeri (Yunanistan), Le Mans Sarthe (Fransa)

B Grubu: JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Rytas Vilnius (Litvanya), Promitheas Patras (Yunanistan), Opava (Çekya)

C Grubu: Darüşşafaka Lassa, Lenovo Tenerife (İspanya), VEF Riga (Letonya), Cholet (Fransa)

D Grubu: AEK (Yunanistan), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), BDS Sassari (İtalya), King Szczecin (Polonya)

E Grubu: Pınar Karşıyaka, Filou Oostende (Belçika), Ewe Baskets Oldenburg (Almanya), SIG Strasbourg (Fransa)

F Grubu: Bursaspor İnfo Yatırım, Hapoel Holon (İsrail), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Rio Breogan (İspanya)

G Grubu: Galatasaray Ekmas, Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail), PAOK mateco (Yunanistan), SL Benfica (Portekiz)

H Grubu: TOFAŞ, Igokea m:tel (Bosna Hersek), UCAM Murcia (İspanya), Bertram Yachts Derthona (İtalya)

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