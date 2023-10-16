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Spor
İHA 16.10.2023 10:56

Öğrenciler doğa ve sağlık için pedal çevirdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu öğrencileri “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 7 kilometre pedal çevirdi.

Öğrenciler doğa ve sağlık için pedal çevirdi
[Fotograf: İHA]

Karaman’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 9-15 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası, renkli görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Son olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu öğrencilerinin doğa ve sağlık için düzenlediği bisiklet etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Hakkı Teke Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çevre dostu uygulamalara dikkat çeken öğrenciler, 7 kilometre pedal çevirdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Öğrenciler, anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde arkadaşlarımızla bisiklet etkinliği düzenlemek istedik. Vali Hakkı Teke Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte çevre dostu uygulamalara ve bisikletli ulaşımı teşvik amacıyla 7 kilometre pedal çevirdik. Bu tarz etkinliklerimiz sadece bugün için değil ilerleyen dönemlerde de farklı mekanlarda devam edecek. Düzenleyeceğimiz etkinliklerle bisikleti yaşam boyu spor felsefesinin bir parçası haline getirmek istiyoruz. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz."

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