Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.10.2023 10:39

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL'i ağırlayacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa'nın LDLC ASVEL ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL'i ağırlayacak
[Fotograf: AA]

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında karşılaştığı İspanyol ekipleri Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.

LDLC ASVEL ise ilk iki karşılaşmasında Sırbistan ekipleri Partizan ve Kızılyıldız'a yenildi.

Avrupa kupalarında 804. randevu

Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 804. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 803 karşılaşmada 455 galibiyet ve 348 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 556. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 298 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 257 kez rakiplerine mağlup oldu.

ETİKETLER
Anadolu Efes THY Voleybol
Sıradaki Haber
Sultanlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesi başlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
Türksat 6A bugüne kadarki tüm testleri başarıyla geçti
11:59
TİM Başkanı Gültepe'den enflasyonla mücadele kampanyasına destek
11:54
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü
11:46
Hibe olarak dağıtılan defne fideleri çiftçilere gelir kapısı oldu
11:35
Hatay'da ağır hasar alan 8 bina kontrollü yıkıldı
11:37
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
Eğil Kalesi'ndeki kazıda saray kalıntıları ortaya çıkarılacak
FOTO FOKUS
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ