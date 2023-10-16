Milli yelkenciler IQ Foil Uluslararası Oyunları'nda ikinci sırada yer aldı

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Garda Gölü'nün kuzey kıyısındaki Torbole kasabasında yapılan organizasyon tamamlandı.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nden Onur Cavit, 16 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde 2. sırayı aldı.
Aynı kulüpten Dilara da 8 ülkeden 9 sporcunun katıldığı kadınlar kategorisinde 2'nciliği elde etti.
2023 IQ Foil International Games Yarışlarında Sevindirici Haberhttps://t.co/UuTpAb3KS2 pic.twitter.com/subYrzFbXu— Türkiye Yelken Federasyonu (@TurkiyeYelken) October 16, 2023