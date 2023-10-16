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Spor
AA 16.10.2023 11:26

Milli yelkenciler IQ Foil Uluslararası Oyunları'nda ikinci sırada yer aldı

Milli sporcular Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp Palombo, İtalya'da düzenlenen IQ Foil Uluslararası Yelken Oyunları'nda 2. oldu.

Milli yelkenciler IQ Foil Uluslararası Oyunları'nda ikinci sırada yer aldı

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Garda Gölü'nün kuzey kıyısındaki Torbole kasabasında yapılan organizasyon tamamlandı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nden Onur Cavit, 16 ülkeden 28 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde 2. sırayı aldı.

Aynı kulüpten Dilara da 8 ülkeden 9 sporcunun katıldığı kadınlar kategorisinde 2'nciliği elde etti.


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