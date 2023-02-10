Deprem bölgesinden Ankara’ya yaralı tahliyesi sürüyor. Uçak ve helikopterlerle yaralılar Ankara Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut askeri havaalanına getiriliyor.

Esenboğa Havalimanı'nda her yaralı için bir ambulans hazır bekliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanına 14 yaralı daha getirildi. Böylece Başkent'e getirilen yaralı sayısı 385'e ulaştı.

Yaralılar; Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ankara Sağlık İletişim Merkezi kuruldu

Ankara'da tedavileri süren depremzedelerin yakınları için de Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü deprem bölgelerinden Ankara'ya sevk edilen depremzedelerin yakınlarının bilgi alması için Ankara Sağlık İletişim Merkezi'ni kurdu. 150 personelin çalıştığı merkezde çağrılara 24 saat boyunca anında cevap veriliyor.

Hasta yakınları, 0312 552 28 80 numaralı telefonunu arayarak Ankara’da tedavi gören yakınlarının durumları hakkında bilgi alabilecek.