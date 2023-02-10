Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar Lüleburgaz ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna getirilmeye başlandı.

Hatay'da evi yıkılan Suriye uyruklu aile valilik koordinasyonunda Mehmet Eşref Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi.

Yurda yerleştirilenden Ahmet Abdülkadir, yakınlarının hala enkaz altında olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle çok korktuklarını ifade eden Abdülkadir, "Kendimizi burada emin bir bölgeye gelmiş gibi hissediyoruz. Bizi misafir ediyorlar, sağ olsunlar." dedi.

Lise öğrencileri depremzedelere yardım için çalışıyor

Bu arada deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımların toplanmasına da devam ediliyor.

Kırklareli Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda düzenlenen kampanya kapsamında vatandaşlar yardım malzemelerini Gençlik Merkezi'ne getiriyor.

Deprem nedeniyle eğitimlerine ara verilen öğrencilerde yardım kampanyalarında görev alıyor.

Mersin

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, ilçedeki KYK yurtlarına ve 23 Nisan Gençlik Kampı'na toplam 3 bin depremzedenin yerleştirileceğini belirtti.

Kampa yerleştirilen Ali Rıza Çetinkaya, Kahramanmaraş'tan eşi ve 2 çocuğuyla geldiğini söyledi.

Depremde evlerinin yıkıldığını anlatan Çetinkaya, "Devletimizden Allah razı olsun. Burada odamız, sıcak yemeğimiz, içecek suyumuz var." dedi.

"Yaşadığımız şoku az da olsa burada atlatmaya çalışıyoruz"

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Vahit Has da depremin ardından kampta sıcak bir yuvaya kavuştuklarını dile getirdi.

Kampta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Has, "Buradan memnunuz. Yaralarımızın birazcık da olsa sarılmasında büyük yararı oluyor. Biz o yaşadığımız şoku az da olsa burada atlatmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir hizmet. Devletimize, hükümetimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KYK yurduna yerleştirilen Abbas Duran, kaldıkları yerden memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Buraya Kahramanmaraş'tan geldik. Kalacak yerimiz olmadığı için üniversitenin kendi açtığı bir yer vardı orada kalıyorduk, imkanlar kısıtlıydı. Sonra burayı öğrendik. Kayıt yaptırdık. Şimdi kaldığımız yerden gayet memnunuz. Burada her şey var. Sıcak yatağımız, 3 öğün yemeğimiz, kalacak yerimiz ve suyumuz var."

Malatya'dan ailesiyle gelen 16 yaşındaki Enes Güvenç ve Adıyaman'dan Berat Sünger de kampta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Çorum

Depremlerden yaralı olarak kurtulan 62 kişiden bazıları yakınları ve kendi imkanları ile, durumu ağır olanlar ise ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastanede tedavileri tamamlanan 36 depremzedenin taburcu edildiği bildirildi.

AFAD'la koordineli olarak Çorum'a gelen 17 depremzede de KYK yurtlarına yerleştirildi.

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) getirilmeye başlandı.