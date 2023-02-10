Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçak ambulanslar 900'ün üzerinde yaralıyı taşıdı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralanan 900'ün üzerinde kişi, uçak ambulanslar, uçaklar ve helikopterlerle Ankara, İstanbul ve çevre illere sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.
Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem Ambulans
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