Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan durumu kritik kişilerin hastanelere nakli için uçak ambulanslar ve helikopterler Türkiye'nin bir ucundan diğerine durmaksızın uçuyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 7 helikopter ambulans, 6 uçak ambulans, Cumhurbaşkanlığına ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar 24 saat görev yapıyor.

Bu kapsamda depremin etkilendiği bölgelerden Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'deki hastanelere 900'ün üzerinde hastanın hava yolu ile nakli sağlandı. ​​​​​​​