Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TBMM kararına göre, TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresi, 10 Şubat 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri
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