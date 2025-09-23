Açık 24ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.09.2025 12:31

Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Sungur, görevden uzaklaştırıldı

Kırıkkale'de "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırıkkale ili Yahşihan Belediye başkanı Ahmet Sungur, Hakkında "İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan irtikap soruşturması kapsamında, Sungur ile C.Y, O.U, S.A, Y.N.Y, M.S. ve U.B. gözaltına alınmış, S.G.Ç. ise daha sonra Ankara'da yakalanmıştı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T, A.Ü, Ü.T, K.T, İ.A. F.M. Ş.A. ve M.Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

