Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 22:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi kanunları teklifi Meclis'te
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti'nin hazırladığı 65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu'nda başlandı.
Kanun teklifi, küçük esnafa vergi muafiyeti getiriyor.
Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak.
Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor. Teklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor.
Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.
Beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Kanun teklifi ile, çiftçilerin tarım desteklerindeki vergi kesintisi de kaldırılıyor.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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