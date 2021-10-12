İtalya'nın ev sahipliğinde geçen hafta yapılan G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılan Başkan Şentop, ülkenin önde gelen gazetelerinden Il Messaggero'ya "İtalya ile Türkiye arasında küresel konular için iş birliği faydalı" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Şentop, İtalya'nın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesinde daha aktif bir tutum benimsemesinin beklendiğini ifade etti.

Son 20 yılda 11 Eylül gibi terör saldırıları gibi politik kırılmalar ve koronavirüs salgını gibi çeşitli krizlerin dünya gündeminde yer aldığını kaydetti.

"Türkiye ile İtalya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulmak için işbirliği içinde çalışma iradelerini G20'ye de taşımalıdırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Şentop, İtalya'nın, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine verdiği ilkesel desteğin memnuniyet verici olduğunun altını çizdi.