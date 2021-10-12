Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Endenozyalı Mevkidaşı Retno Marsudi ile bir araya geldi.

Endonezya ile aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanınması kararını aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasını da bugünkü bildirinin içine koyduk. Vatandaşlarımızın karşılıklı ziyareti daha da kolaylaşmış olacak. Aşı sertifikalarımız her iki ülkede geçerli olacak" dedi.

Endonezya'ya vize serbestisi

Endonezyalılara Türkiye ziyaretleri için vize muafiyeti de sağlandığını söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Endonezya vatandaşlarının 30 güne kadar ülkemize vizesiz seyahat etmesine imkan tanıdığımızı Retno'ya bildirdim. Endonezya, 2016'dan bu yana vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlıyordu. 5 yıl gecikmeyle de olsa buna karşılık verdiğimiz için mutluyum."

[Fotoğraf: AA]

"Rohingyalı kardeşlerimize en kısa zamanda aşıları ileteceğiz"

Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Rohingyalı Müslümanlar da vardı.

"Rohingya Müslümanları konusunda Endonezya'nın takdir ettiğimiz rolünü bir kere daha vurgulamak istiyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Türkiye, Rohingyalı kardeşlerimiz ister Myanmar'da olsun ister Bangladeş'te olsun elinden gelen desteği veriyor ve Rohingyalı kardeşlerimiz için de COVID-19 aşısı gönderme konusunda bugün tekrar teyitleştik. En kısa zamanda bu aşıları ileteceğiz."

"Bazı dışişleri bakanları ile Kabil'e gitmeyi planlıyoruz"

Afganistan'daki durumu yakından takip ettiklerini de belirten Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte bazı diğer dışişleri bakanlarıyla beraber Kabil'e gitmeyi planlıyoruz" dedi.