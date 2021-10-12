Milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek düzenleme ile memurun maaş ve emekli aylığı artacak.

Memurların emekli ve maaş ikramiyelerinde yüzde 20-25 artış bekleniyor

Artışın kamu görevlilerinin çalışma süresi ve mevcut gösterge rakamına bağlı olarak yüzde 20 ile 25 arasında olması öngörülüyor.

3600 ek gösterge ile emekli ikramiyeleri de yükselecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Ek göstergesi 2200 olan birisi ek göstergesi 3600 olduğu takdirde 25 yıllık hizmeti varsa bu emekli maaşı 950 lira artacak, 30 yıllık hizmeti varsa emekli maaşı bin 20 lira civarında artacak. Emekli ikramiyesi 125 bin liradan 157 bin liraya çıkacak yaklaşık 32 bin lira artacak 25 yıllık hizmeti olan birinin. 30 yıllık hizmeti olan birinin de 150 bin liradan 188 bin liraya çıkacak ve 38 bin liralık bir artışa neden olacak" dedi.

3600 ek gösterge düzenlemesinden öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin yararlanması bekleniyor.