Küçük esnaf korunacak, alışveriş merkezleri her yere açılamayacak, zincir marketlerin her ürünü satmasına müsaade edilmeyecek.

Yakında Meclis'e sunulacak ve küçük işletmeleri koruyacak yasa teklifiyle ilgili son düzenlemeler yapılıyor.

Perakende yasa tasarısına göre iki alışveriş merkezi arasında en az 5 bin metre mesafe bırakılacak.

Küçük esnaf korunacak, haksız rekabet ortadan kalkacak

Zincir gıda marketlerde sigara, mobilya, cep telefonu ile elektronik ve beyaz eşya satılamayacak.

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Düzenlemeyle birlikte bir yere markete açılmadan önce oradan önce oranın nüfus yoğunluğu dikkate alınacak. Zincir marketlerle bakkal ve büfe arasındaki mesafe en az 200 metre olacak.

"Perakende yasası esnafın iş potansiyelini artıracak"

Peki düzenlemenin esnafa yansıması nasıl olacak?

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafa en önemli şey burada perakende yasasından sonra mesafe kuralları, açma kapama saatleri. Böylece esnafın iş potansiyeli artacak" dedi.

Düzenleme ile zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması hedefleniyor.