Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 COVID-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı.

237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 110 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 88,00, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 112 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 54 milyon 624 bin 841'i birinci doz, 46 milyon 617 bin 72'si ikinci doz, 10 milyon 796 bin 682'si üçüncü doz olmak üzere 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.