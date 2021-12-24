Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 356 bin 106 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı.

133 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 351 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,47, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,75 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 127 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 777 bin 545'i birinci doz, 51 milyon 365 bin 908'i ikinci doz, 16 milyon 713 bin 517'si üçüncü doz olmak üzere 127 milyon 994 bin 715'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Hatırlatma dozunu yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozu uyarısını yineledi:

"Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz."