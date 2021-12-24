Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü üyeleri yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, biri de DHKP/C terör örgütü mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ; birinin de DHKP/C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: DHKPC/C FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Sınır Güvenliği
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