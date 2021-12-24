Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında bir araya geldi.

İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Dövizdeki düşüş sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan "Dövizdeki düşüş sürecek mi?" sorusuna "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım. İhracatçıyı, sanayiciyi korkutmamalıyız. Dövizdeki düşüş kademeli, yavaş yavaş gitmeli. Kur stabilizasyonu önemli" cevabını verdi.

Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili, "Elimizdeki tüm imkanlarla üzerlerine gideceğiz" dedi.

"Kripto para düzenlemesini bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz"

Erdoğan, kripto para düzenlemesiyle ilgili de şu bilgiyi verdi:

"Geç kalamayız, bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz."

Erdoğan, "Yeni swap anlaşmaları olacak mı?" sorusuna ise "Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve uzak bölgelerle görüşüyoruz" yanıtını verdi.