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Gündem
AA 11.07.2023 19:48

Van'da 1 asker şehit oldu

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu.

Van'da 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde 1 askerin şehit olduğu duyuruldu. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van’ın Gürpınar ilçesinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

 

 

 

Bakan Güler'den şehit ailesine başsağlığı

 Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Gürpınar ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Güler adına yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
 

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Şehit Van Milli Savunma Bakanlığı
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