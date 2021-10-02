Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 03:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA]
Vali ve il emniyet müdürlüğü atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı. Üç ile vali, iki ile ise emniyet müdürü atandı.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi. Elazığ Valiliğine ise İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman atandı.
Kırıkkale Valiliğine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.
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