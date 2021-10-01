Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Der Spiegel dergisinin sorularını cevapladı. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin normalleştirilmesini değerlendirdi.

Sözcü Kalın, "Biz bu ülkelerle hiçbir zaman gerilim istemedik" dedi, her konuda hemfikir olmadan da ilişkilerin devam edebileceğini belirtti.

“Kabil Havalimanı'nın açılmasına destek sağlamak istiyoruz”

İbrahim Kalın Afganistan'da Taliban sonrası süreci de değerlendirdi. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın yeniden hizmete açılması için Afganistan yönetimine destek sağlamak istediğini söyledi.

Taliban’dan daha kapsayıcı bir hükümet kurmasının beklendiğini belirten Kalın, açıklanan kabinenin, uluslararası toplumun beklentilerini karşılamadığına dikkat çekti.

"Türk askerleri İdlib’de olduğu için 2,5 milyon insan bölgeden kaçmıyor"

Sözcü Kalın, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Suriye politikasını yönelik eleştirilerine de cevap verdi. Rusya ve ABD’ye Suriye’ye girme hakkı tanındıysa Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye’de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddeden Kalın, "Kendi güvenliğimiz ve Suriyelilerin güvenliği için adımlar atıyoruz" dedi.

Türk askerleri İdlib’de olduğu için 2,5 milyon insanın bölgeden kaçmadığını vurgulayan İbrahim Kalın, Suriye’deki savaşı sona erdirmenin uluslararası toplumun görevi olduğunu kaydetti.

