AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Sakarya'da Yerel Yönetimler Buluşmasına katıldı.

Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilik anlayışını eleştirdi.

"Neredeyse 3 seneye yaklaşıyoruz, seçimlere de az bir süre kaldı gördüğümüz şu; taş üstüne daha taş koymadılar. Temel atmama projeleri ve açılışlar yapıyorlar. Allah var haklarını yemeyelim, arada bir iki heykel yapıyorlar o da gündem oluyor zaten eğer takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Ama algı operasyonunu iyi çekiyorlar.”

“Belediyecilikte rakibimiz yok”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyecilikte rakiplerinin olmadığını belirtti, “Belediyecilikte rakibimiz yok" dedi.

Özhaseki, “Biz kendi kendimizle yarışıyoruz adeta. Biz sözümüzde ve ahdimizde durduğumuz içindir ki; ak parti olarak gerek genelde, gerekse yerelde 20 yıldır birinci partiyiz, bu bir dünya rekorudur" diye konuştu.

