Vaka sayısı yeniden 90 binin üzerinde
Son 24 saatte 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi, 309 kişi hayatını kaybetti, 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu. Can kaybı 7 Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 300'ün üzerine çıktı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 461 bin 955 COVID-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı.
309 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 673 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 144 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 144 milyon 326 bin 883'e yükseldi.
En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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