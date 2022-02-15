Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat'ta NATO Karargahı'nda yapılacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa'da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar'ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
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