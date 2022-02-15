Tarih 16 Eylül 1998...

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in Suriye sınırında yaptığı bu konuşma çok hızlı gelişecek bir süreci başlattı.

Dünyanın en kanlı terör örgütlerinden PKK'nın kurucusu terörist başı Abdullah Öcalan sığındığı Suriye'den ayrılmak zorunda kaldı.

Abdullah Öcalan Yunanistan, Rusya ve İtalya'ya sığınmaya çalıştı. Belarus ve Hollanda'ya gitme girişimleri de başarısız oldu. Bunun üzerine Yunanistan tarafından Kenya'ya götürüldü.

Hollanda'ya gideceğini sanan terörist başı, kendini Türk uçağında buldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, 15 Şubat 1999'da operasyon için düğmeye bastı.

Öcalan'ın Hollanda'ya gitmek için kiraladığı jetin benzeri bulundu. Birebir aynı renklere boyandı.

Öcalan'ı Hollanda'ya kaçıracak uçak havadayken Türk uçağı Nairobi'ye indi.

Kıbrıs Rum Kesimi pasaportu taşıyan terörist başı, Nairobi Havalimanı'nda bordo bereli bir ekip tarafından yakalandı, uçak 1 dakika içinde Türkiye'ye doğru havalandı.

Öcalan, PKK'nın kurucusu olduğunu ve terör eylemlerini kabul etti

Türkiye; bebek katili Öcalan'ın yakalandığını dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in açıklaması ile öğrendi.

Öcalan, Türkiye'ye getirildikten sonra Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'na götürüldü. İfadelerinde terör örgütü PKK'nın kurucusu olduğunu ve ayrılıkçı amacını kabul etti.

2002'de idam kaldırılınca cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrildi

Dava 31 Mayıs 1999'da İmralı adasında hazırlanan özel duruşma salonunda görülmeye başlandı. Terörist başı, yargılama sonunda idam cezasına çarptırıldı.

2002'de ölüm cezasının kaldırılmasının ardından Abdullah Öcalan'ın cezası Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbete çevrildi.

