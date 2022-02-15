Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal kalp krizi geçirdi
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Battal, ameliyata alındı.
AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çalışmaları sırasında rahatsızlandı.
İlk müdahalesi Meclis'te yapılan Battal, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, ameliyata alındı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ameliyata alınan Fetani Battal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ailesiyle görüşen Şentop, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Etiketler: AK Parti Kalp Sağlığı Mustafa Şentop TBMM
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