Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 22:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 5 binin altında
[Fotoğraf: AA ]
Son 24 saatte 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı. 50 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 418 kişinin testi pozitif çıktı.
50 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 404 olarak kayıtlarda yer aldı.
4 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 314 bin 930'a yükseldi.
Test sayısı 61 milyon 671 bin 470'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 444 bin 786, vefat sayısı da 49 bin 924 oldu.
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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