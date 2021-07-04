Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 liradır."