Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tüm müzeler öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz
[Fotoğraf: DHA]
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 liradır."
Tüm müzelerimiz;— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 4, 2021
➡️ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz,
➡️ Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir. #müzekart pic.twitter.com/KRmtObl6R3
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel Miras
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